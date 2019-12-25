Как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года: исследование Piter.TV

Piter.TV отправился в архивы Гидрометцентра, а также поговорил с главным синоптиком Петербурга.

Сложно не заметить, что петербургская погода становится все более непредсказуемой – достаточно вспомнить аномальную жару, с которой никто не ожидал столкнуться минувшим летом. Или по-весеннему влажную и теплую зиму 2020 года. Piter.TV решил отправиться в архивы ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и понаблюдать за изменениями температуры в Петербурге на протяжении трех лет – среднесуточной, максимальной и минимальной. В своем небольшом исследовании мы взяли данные за 2019 и 2020 годы целиком и за 2021 год частично – с января по август. Осенние данные в Гидрометцентре еще не обработали.

Изучая среднесуточную температуру в городе за выбранный период, замечаем, что зимой она не отличается стабильностью: например, в январе 2019 года ее значение составляло -6.4 градуса, а уже в следующем январе произошел скачок до 1.5 градуса тепла. В нынешнем году среднесуточная январская температура снова упала ниже нуля, до -4.6°. Сильный температурный разброс зафиксирован и в февралях: если в 2019 и 2020 годах разница между средними значениями составляла чуть больше одного градуса (-0.5° против 0.6°), то в 2021 году средняя февральская температура показала аж -9.2°.

Относительно стабильны среднесуточные температуры трех лет по весне: в марте она составляла 0.1°, 2.2° и -0.8 градуса, в апреле – 7.3°, 4.2° и 5.6°. Практически одинаковыми из года в год выходят майские средние показатели – 12.1°, 10.0° и снова 12.1°. А вот необычайно жаркое лето 2021 года позволило средним температурам постепенно вырасти в течение трех лет: июньская поднималась с 18.6° до 19.1° и недавних 21.4°, июльская составляла 16.6°, 17.6° и, скачком, 23.1 градуса. В августе температура менялась от 17.0 градусов до 17.2° и упала до 16.9 градуса в этом году – виной тому было значительное похолодание и затяжные дожди после знойной жары.

Наблюдение за осенью 2019 и 2020 года показывает повышение среднесуточной температуры: между двумя сентябрями разница в два градуса (12.2° против 14.2°), между октябрями – уже три градуса (6.1° против 9.1°), между ноябрями разница составляет также два градуса (1.9° против 3.9°).

Если по летним средним значениям можно предположить приближение глобального потепления, то по зимним такое прогнозировать трудно. Кроме того, создается ощущение, что 2020 год дал "слабину" в температурном плане – почти все его значения были ниже, чем в 2019 и 2020 годах. Особенно заметно это в зимних температурах. Возьмем для сравнения январь: в 2019 минимальная температура этого месяца составляла -22.5 градуса, в 2020 она поднялась до -8.9°, затем в 2021 году упала до -18.1 градуса. Максимальная температура в январе 2020 получилась самой высокой: она составляла 8.1 градуса против 1.6° в 2019 году и 4.5° в 2020 году. Примерно такую же ситуацию можно наблюдать в феврале.

По словам главного синоптика Петербурга, Александра Колесова, последние 20 лет в городе наблюдается потепление. Piter.TV узнал у эксперта, почему на потепление так по-разному реагируют сезоны: лето – едва повышая температуру, весна – почти не меняя ее, а зима – значительно прыгая из минуса в плюс и наоборот.

Для Петербурга и всех северных регионов погода полностью зависит от атмосферной циркуляции, она полностью под властью атлантических циклонов. На фоне всеобщего глобального потепления можно построить график – температура будет все выше. Но мы же понимаем, что все зависит от атлантических циклонов. В осенний период они начинают активнее двигаться в нашу сторону, вынося теплые воздушные массы. Когда над континентом должна быть более прохладная погода и она уже наблюдается где-нибудь в Вологодской области, то здесь вынос теплого влажного воздуха с моря не успевает трансформироваться. Он приходит к нам настолько теплым, что температура в Петербурге оказывается намного выше. Наиболее это заметно в осенний и зимний сезоны, когда температура воздуха в северном полушарии уже должна понижаться, а она не понижается за счет влияния этих антициклонов. Как только нарушается движение циклонов, устанавливается антициклон, то сразу становится прохладнее. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Как заявил эксперт, сейчас город переживает период, когда эти циклоны идут постоянно. Этот процесс стал активным с конца 80-х годов, до этого циклонов было гораздо меньше, хотя городу периодически доставались и ранние зимы, и наводнения. Общий тренд, подчеркнул синоптик, – на повышение, это наблюдается уже два десятилетия и может прослеживаться в любые периоды. Зачастую потепление имеет "лестничный" характер, из-за чего температура то становится выше, то снова понижается.

Лето в последнее время настолько теплое, что такого не было с 60-70-хх годов, даже в 80-е лето бывало холоднее. В последние 20 лет все время теплое, только в отдельные месяцы с небольшой отрицательной аномалией. Все зависит от атмосферных процессов, в первую очередь. А как на них влияет глобальное потепление – остается только фантазировать. Научную основу под это подвести сложно. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Предсказать температуру в следующем, 2022 году, не получится – виной тому непредсказуемая "лестница" потепления. Возможно, что и зима, и лето будут еще теплее, чем в текущем году. А возможно, что 2022 год даст температурную "слабину" по аналогии с 2020 годом. Остается подготавливать к грядущей зиме и пуховик, и резиновые сапоги, а к лету – и купальник, и теплые куртки.

Инфографика: Евгений Рыбкин для Piter.TV