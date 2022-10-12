В Петербурге 27 ноября будет до +4 градусов

Облака вновь принесут небольшие дожди на местах.

Предостоящая среда, 27 ноября, в Санкт-Петербурге вновь выдастся дождливой. Ожидается пасмурная с прояснениями погода. Температура воздуха в течение суток составит от +2 до +4 градусов.

Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ветер в городе будет южный и юго-западный. Сильных порывов ветра не предвидится. Атмосферное давление в течение всего дня будет слабо повышаться.

Тем временем в большинстве районов Ленинградской области завтра также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в области составит от 0 до +5 градусов.

Ранее стало известно о прогнозе метеорологов "Яндекс Погоды", согласно которому температура воздуха зимой во всех регионах страны и крупных городах будет выше климатической нормы. Заметные потепления ожидаются на Урале и в Сибири.

Фото: Piter.TV