В Ленобласти 27 ноября ожидаются дождь и мокрый снег

Днем 0...+5 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 ноября в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.tv; МЧС