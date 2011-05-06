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В Ленобласти 27 ноября ожидаются дождь и мокрый снег
Сегодня, 15:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 27 ноября ожидаются дождь и мокрый снег

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Днем 0...+5 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 27 ноября в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов. На дорогах местами гололедица. 

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: ноябрь, осень, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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