Во вторник воздух в Петербурге прогреется до +30 градусов

Осадков в этот день не ожидается.

Во вторник, 27 июля, в Петербурге ожидается малооблачная погода. Осадков в этот день не будет. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +17…+19 градусов, в окрестностях похолодает до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут +29…+31 градусов. Ветер подует с юго-востока слабый. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

Ранее мы писали, что ягоды и грибы "не пережили" аномальную жару в Петербурге.

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