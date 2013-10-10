В Петербурге 26 ноября ожидается до +6 градусов

Днем в на Северную столицу опустится небольшой дождь.

В предстоящий вторник в Санкт-Петербурге ожидается потепление. Днем столбики термометров буду достигать +4... +6 градусов. Ночью температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во второй половине дня стоит ожидать небольшие дожди.

День обещает быть пасмурным с прояснениями. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, а атмосферное давление ночью должно опуститься и значительно не меняться в течение суток.

Тем временем в Ленинградской области 26 ноября температура будет достигать -1 градуса. В большинстве районов региона прогнозируют небольшой дождь.

Ранее мы также рассказывали, что новая рабочая неделя в Петербурге и области начнется с мокрого снега.

Фото: Piter.TV