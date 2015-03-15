Новая рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с мокрого снега

Ночью образуется гололедица.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с осадками. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, утром и днем — мокрый снег, переходящий в дождь. Утром и в первой половине дня местами возможны налипание мокрого снега и гололед.

Ветер южный, юго-западный, умеренный, с порывами до сильного ветра утром и днём. Температура воздуха ночью ожидается до -2 градусов, днём до +4 градусов. Ночью и утром ожидается гололёд, утром и в первой половине дня — сложная дорожная обстановка. Атмосферное давление ночью почти не изменится, днём будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что метеорологи пообещали большое количество снега зимой в Петербурге.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"