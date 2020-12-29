В понедельник в Петербурге будет +3 и небольшие осадки

На дорогах образуется гололедица. Особенно аккуратным стоит быть водителям.

В понедельник, 25 января, в Петербурге ожидается "плюсовая" температура воздуха и облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербуру со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западного УГМС".

Жителей города предупредили, что рабочая неделя начнется с небольших осадков в виде дождя и мороси. Порывы юго-восточного и южного ветра составят 4-9 м/с, а температура от +1. до +3 градусов. Ночью будет не холоднее 0 градусов. На дорогах местами гололедица.

Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат с 25 января.

Фото: Piter.TV