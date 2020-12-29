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Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат с 25 января
Сегодня, 16:50
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nadezhda_sib

Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат с 25 января

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Также движение может быть остановлено, но ненадолго.

На следующей неделе на территории Комплекса защитных сооружений Петербурга ограничат движение транспорта на несколько дней. Временные ограничения введут для проведения  регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1, сообщила пресс-служба КЗС.

С 25 января по 26 января будет ограничено движение на внешнем кольце — Финской стороне. С 27 по 28 января — на внутреннем кольце (Невской стороне). 

На 7-10 минут движение транспорта может быть полностью остановлено перед въездом в тоннель. Это необходимо для ввода и вывода подъемной техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков. 

Фото: пресс-служба КЗС

Теги: дамба, движение транспорта, комплекс защитных сооружений
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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