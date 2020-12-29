В Петербурге с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков

За рыбаками направили катер, обошлось без пострадавших.

Утром 24-го января на территории Комплекса защитных сооружений Петербурга спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины. Спасательная операция с участием сотрудников МЧС прошла в 6 часов утра, сообщила пресс-служба "КЗС".

Из-за резкого потепления состояние ледового покрытия Невской губы и Финского залива значительно ухудшилось. Рыбаки находились в районе судоходного канала судопропускного сооружения С-1. Сотрудники МЧС координировали действия катера на воздушной подушки с территории сооружения.

Горожанам напоминают, что выход на непрочный лед акватории опасен. Лед может оторваться из-за сильного течения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что минувшая суббота стала самой теплой в Петербурге с начала года.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs