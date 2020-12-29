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В Петербурге с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков
Сегодня, 15:21
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nadezhda_sib

В Петербурге с оторвавшейся льдины спасли двух рыбаков

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За рыбаками направили катер, обошлось без пострадавших.

Утром 24-го января на территории Комплекса защитных сооружений Петербурга спасли двух рыбаков с оторвавшейся льдины. Спасательная операция с участием сотрудников МЧС прошла в 6 часов утра, сообщила пресс-служба "КЗС".

Из-за резкого потепления состояние ледового покрытия Невской губы и Финского залива значительно ухудшилось. Рыбаки находились в районе судоходного канала судопропускного сооружения С-1. Сотрудники МЧС координировали действия катера на воздушной подушки с территории сооружения. 

Горожанам напоминают, что выход на непрочный лед акватории опасен. Лед может оторваться из-за сильного течения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что минувшая суббота стала самой теплой в Петербурге с начала года. 

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs

Теги: выход на лед, комплекс защитных сооружения, рыбаки, спасательная операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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