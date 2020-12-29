Минувшая суббота стала самой теплой в Петербурге с начала года

Таким же днем может стать и наступившее воскресенье.

Своим прогнозом погоды на наступившее воскресенье поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Информацию он разместил на своей странице в соцсети Facebook. Синоптик рассказал, что 24 января Петербург останется в тёплой части обширного циклона.

В городе ожидается облачность, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегов, в некоторых районах города возможна гололедица. Температура воздуха составит +2…+4 градуса, в Ленобласти – 0…+5 градусов. Ветер примет южное направление, скорость – 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного стобла, что ниже нормы.

Синоптик обратил внимание, что в минувшую субботу воздух в Северной столице прогрелся до +2,5 градусов. Так 23 января стало самым тёплым днём с начала 2021 года.

Однако быть в лидерах ему осталось совсем недолго.



– отметил Леус.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 24 января в Петербурге установлен в 1904 году и составляет +4,5 градуса.

Фото: Piter.tv