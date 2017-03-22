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В четверг в Петербурге ожидается +23 градуса
Сегодня, 15:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В четверг в Петербурге ожидается +23 градуса

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Вечером может пройти кратковременный дождь с грозой.

В четверг, 22 июля, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Существенных осадков днем не ожидается. Лишь к вечеру может пройти кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в городе опустится до +12…+14 градусов. Днем потеплеет до +21…+23 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада умеренный, во второй половине дня порывы могут усилиться. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что густая белая пена накрыла КАД после дождя.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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