В Петербурге 21 ноября ожидается умеренный ветер и незначительное потепление

Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Предстоящий четверг, 21 ноября, в Санкт-Петербурге будет отмечен облачной погодой с небольшими прояснениями. Ночью на город выпадут осадки, днем на местах ожидается выпадение мокрого снега, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Умеренному юго-восточному ветру в дневное время суток будет предшествовать сильный ветер ночью. При этом температура воздуха в течение дня опускаться ниже нуля градусов не будет – ночью ожидается от 0 до +2 градусов, днем – от +1 до +3. Атмосферное давление в первой половине дня пойдет на понижение, во второй – на повышение.

Тем временем в Ленобласти на завтрашний день прогнозируют выпадение снега и порывы ветра днем, доходящие до 11 м/с.

Фото: Piter.TV