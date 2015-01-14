В Ленобласти 21 ноября пройдёт снег

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса.

В Ленинградской области в четверг, 21 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью осадки, местами сильные в виде снега и мокрого снега. Днем местами пройдёт небольшой и умеренный мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, в первую половину ночи местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...+3 градуса. На дорогах ночью сложная обстановка, днем местами гололедица.

Метель, снег и дождь: водителей Ленобласти призывают к осторожности.

Фото: pxhere; МЧС