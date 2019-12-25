Метель, снег и дождь: водителей Ленобласти призывают к осторожности

Водителей просят проверить техническое состояние авто, соблюдать ПДД и избегать опасных маневров.

С 20 по 22 ноября в Ленинградской области ожидаются сильные осадки, ветер и перепады температуры. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 20 ноября днем прогнозируется мокрый снег, местами сильный, с дождем на юге. Ветер усилится до 20 м/с в прибрежных районах. Налипание снега и метели усложнят ситуацию на дорогах, а ночью ожидается гололедица.

В четверг, 21 ноября, ночью пройдут осадки в виде снега и дождя, а днем они ослабнут. Ветер местами достигнет 17 м/с, температура останется в пределах -2…+3 °C. 22 ноября снег продолжится, а ночью столбик термометра опустится до -5 °C.

Подрядные службы уже работают в режиме повышенной готовности. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" призывает водителей проверить техническое состояние авто, соблюдать ПДД и избегать опасных маневров. Это поможет обеспечить безопасность в условиях ухудшающейся погоды.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)