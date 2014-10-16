К 20 ноября температура в Петербурге достигнет нуля градусов

Ночью выпадет снег.

Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Санкт-Петербурге 20 ноября ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до нуля градусов с незначительным повышением. Ночью в городе будет -1.

В целом погоду обещают облачную с небольшими прояснениями. В течение суток ожидается выпадение осадков. Ночью – небольшого снега, днем – мокрого снега.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем прогнозируют сильные порывы. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться. Ночью ожидается возникновение гололедицы.

В Ленобласти 20 ноября ожидается до +2 градусов и снег.

Фото: Piter.TV