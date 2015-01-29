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В Петербурге 29 декабря ожидается потепление
Сегодня, 10:24
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В Петербурге 29 декабря ожидается потепление

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Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

В среду, 29 декабря, погода в Петербурге окажется под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за него во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4…-6 градусов. В город нагрянет южный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/c. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. 

В Ленобласти же ожидается сильный ветер. Также, по прогнозам специалистов, ожидаются сильные морозы. В ночное время температура воздуха составит -7..-12 градусов, на востоке  -11…-16 градусов, местами до -19 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов.

Фото: pexels.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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