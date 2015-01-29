В Петербурге 29 декабря ожидается потепление

Температура воздуха составит -4…-6 градусов.

В среду, 29 декабря, погода в Петербурге окажется под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Из-за него во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -4…-6 градусов. В город нагрянет южный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/c. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В Ленобласти же ожидается сильный ветер. Также, по прогнозам специалистов, ожидаются сильные морозы. В ночное время температура воздуха составит -7..-12 градусов, на востоке -11…-16 градусов, местами до -19 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов.

Фото: pexels.com