МЧС: в Ленобласти в среду подует сильный ветер

В ночное время температура воздуха составит -7..-12 градусов, на востоке -11…-16 градусов, местами до -19 градусов.

Сильный ветер поднимется в Ленинградской области в среду, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По прогнозам специалистов, ожидаются сильные морозы. Преимущественно без осадков, на северо-западе во второй половине дня пойдет снег. В ночное время температура воздуха составит -7..-12 градусов, на востоке -11…-16 градусов, местами до -19 градусов. В дневное время столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов.

Направление ветра южное, его скорость составит 6-11 метров в секунду. На побережье Финского залива порывы до 15 метров в секунду. В МЧС предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее петербургская погода 13 раз побила температурные рекорды в этом году.

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