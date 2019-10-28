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Петербургская погода 13 раз побила температурные рекорды в этом году
Сегодня, 17:51
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Петербургская погода 13 раз побила температурные рекорды в этом году

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В этом году дней без солнца насчитали 119.

Во вторник, 28 декабря, ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева рассказала "Фонтанке" о том, какая погода была в этом году.

Так, в среднем в 2021 года температура воздуха была выше нормы на 1,4 градуса и достигла 6,4 градуса, заняв 11 строчку самых теплых лет за последнее двадцатилетие.  

В мае дождей было больше всего за всю историю инструментальных наблюдений, а количество выпавших осадков составило 362% от месячной нормы. Июнь стал самым жарким: температура  среднем была выше нормы на 5,8 градуса. Кроме того, лето 2021 года стало побило и другие рекорды по температуре. За это время выпало около 766 мм, или 120% от годовой нормы осадков. 

Солнце можно было увидеть на улицах 1 639 часов при норме 1 678 часов. В этом году солнца не было 119 дней.

Фото: Piter.tv

Теги: гидрометцентр, петербуг, температурные рекорды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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