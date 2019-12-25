День пройдет без существенных осадков.

В Петербурге 1 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем же воздух прогреется до +8…+10. Первый ноябрьский день пройдет в сопровождении юго-западного, южного слабого ветра. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В Ленобласти 1 ноября также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, осадков синоптики не обещают.

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