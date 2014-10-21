В Ленобласти 1 ноября ожидается до +11 градусов тепла

Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, осадков синоптики не обещают.

В Ленобласти 1 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, осадков синоптики не обещают. В область нагрянет юго-западный, южный ветер, порывы которого достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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