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В Ленобласти 1 ноября ожидается до +11 градусов тепла
Сегодня, 12:52
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В Ленобласти 1 ноября ожидается до +11 градусов тепла

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Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, осадков синоптики не обещают.

В Ленобласти 1 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +6…+11 градусов, осадков синоптики не обещают. В область нагрянет юго-западный, южный ветер, порывы которого достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться. 

Ранее Piter.TV провел исследование и выяснил, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: pexels.com

Теги: ленобласть, погода
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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