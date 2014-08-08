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Температура в Петербурге 16 ноября будет достигать +9 градусов
Сегодня, 20:56
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Температура в Петербурге 16 ноября будет достигать +9 градусов

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Потепление придет вместе с небольшими дождями и сильным ветром.

Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящую субботу в Санкт-Петербург нагрянет потепление. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +9 градусов, а ночью не опустится ниже +4.

При этом и в дневное и в ночное время суток в городе будут небольшие дожди. Сильные порывы ветра, по данным Росгидрометцентра, продержаться в Северной столице до 18 ноября. Их скорость будет достигать 15-18 м/с, из-за чего ранее в Петербурге был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Атмосферное давление будет в течение дня постепенно понижаться.

Фото: Pexels

Теги: погода в ноябре, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Погода,

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