Температура в Петербурге 16 ноября будет достигать +9 градусов

Потепление придет вместе с небольшими дождями и сильным ветром.

Согласно данным синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в предстоящую субботу в Санкт-Петербург нагрянет потепление. Температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +9 градусов, а ночью не опустится ниже +4.

При этом и в дневное и в ночное время суток в городе будут небольшие дожди. Сильные порывы ветра, по данным Росгидрометцентра, продержаться в Северной столице до 18 ноября. Их скорость будет достигать 15-18 м/с, из-за чего ранее в Петербурге был объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Атмосферное давление будет в течение дня постепенно понижаться.

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