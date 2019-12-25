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Последний рабочий день в Петербурге будет сухим и жарким
Сегодня, 15:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Последний рабочий день в Петербурге будет сухим и жарким

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Температура воздуха составит +29…+31 градусов.

В пятницу, 16 июля, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. В этот день вновь будет жарко и без осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Столбики термометров предстоящей ночью покажут +21…+23 градусов. Днем температура воздуха в городе прогреется до +29…+31 градусов. Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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