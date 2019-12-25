Гроза и +33 градуса днем ожидаются в Петербурге 15 июля

Ночью будет немного прохладнее.

В четверг, 15 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +22…+24 градусов, днем будет по-прежнему жарко +31…+33 градусов.

Ветер подует с запада, северо-запада умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

Фото: Piter.TV