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Гроза и +33 градуса днем ожидаются в Петербурге 15 июля
Сегодня, 15:30
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Гроза и +33 градуса днем ожидаются в Петербурге 15 июля

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Ночью будет немного прохладнее.

В четверг, 15 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +22…+24 градусов, днем будет по-прежнему жарко +31…+33 градусов.

Ветер подует с запада, северо-запада умеренный, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик пообещал петербуржцам дожди и понижение температуры.

Фото: Piter.TV

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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