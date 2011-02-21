Атлантический циклон принесет Петербургу облачность и дожди

Небо будет затянуто плотной пеленой.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал на своей странице в Facebook о том, какая погода будет в Петербурге в субботу, 14 августа.

Из-за южной периферии атлантического циклона в городе будет облачно и возможны дожди. Температурный фон будет близок к климатической норме: в городе +19...+21 градус, по области +17...+22. Порывы ветра составят 5-10 м/с. В ГУ МЧС по Петербургу сообщали об усилении порывов до 15 м/с.

Следующие три дня будут дождливыми.

За первую неделю августа Петербург перевыполнил месячную норму по осадкам.

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