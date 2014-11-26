Северную столицу 13 ноября встретит умеренный дождь

Температура воздуха днем может достигать +6 градусов.

Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. На протяжение суток прогнозируются появления небольшого дождя. Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температура воздуха в течение дня будет колебаться от +4 до +6 градусов.

Ночью следует ожидать понижение до с +3 до +1 градуса. Вместе с этим по ходу дня атмосферное давление будет постепенно понижаться.

На фоне аномального тепла в этом году 11 ноября впервые с апреля в Петербурге зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру.

Фото: Piter.TV