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Впервые с апреля в Петербурге зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру
Сегодня, 10:30
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Впервые с апреля в Петербурге зафиксировали отрицательную среднесуточную температуру

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А уже 12 ноября потепление продолжится.

В Петербурге 11 ноября средняя суточная температура воздуха составила -0,8 градуса, рассказал синоптик Александр Колесов. 

Длительный теплый период в городе держал показатели в положительных значениях. Последний раз отрицательная среднесуточная температура была отмечена 20 апреля этого года. 

А уже 12 ноября потепление продолжится, температура воздуха достигнет +4…+5 градусов и в предстоящие несколько дней будет сохраняться положительной. Осадки ожидаются небольшие до прихода атмосферного фронта, который уже в четверг принесет умеренный дождь. 

В этот раз не подводил погодные итоги декады в Санкт-Петербурге, но только потому, что выделить нечего по всем метеорологическим параметрам. Достаточно средняя погода и по температуре, по осадкам, да и солнечное сияние ничем особым не отличается. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Фото: pxhere 

Теги: александр колесов, среднесуточная температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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