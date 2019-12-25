Синоптик прогнозируют до 17 градусов тепла в Петербурге 11 мая

Погода будет формироваться под действием циклонического вихря.

Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какую погоду петербуржцам ожидать 11 мая. По его информации, после полудня в городе могут местами пройти дожди.

Сегодня метеорологические условия будет определять тёплый сектор обширного циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут дожди. Михаил Леус.

Отметим, что в Северо-Западном УГМС о осадках не сообщают.

Температура воздуха составит +15...+17 градусов. Порывы юго-западного ветра — до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Четверг будет еще дождливее.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ботаническом саду зацвела сакура.

Фото: Piter.tv