Синоптик прогнозируют до 17 градусов тепла в Петербурге 11 мая

Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какую погоду петербуржцам ожидать 11 мая. По его информации, после полудня в городе могут местами пройти дожди.
Сегодня метеорологические условия будет определять тёплый сектор обширного циклонического вихря. Ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут дожди.
Михаил Леус.
Отметим, что в Северо-Западном УГМС о осадках не сообщают.
Температура воздуха составит +15...+17 градусов. Порывы юго-западного ветра — до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.
Четверг будет еще дождливее.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ботаническом саду зацвела сакура.
Фото: Piter.tv
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