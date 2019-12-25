В Петербурге 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода

Местами возможен небольшой снег.

В понедельник, 27 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха составит -7…-9 градусов – значения на 4-5 градусов ниже положенного по климату. В город нагрянет северо-западный ветер, порывы которого достигнут до 3-8 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 761 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в темное время покажут -12...-17 градусов. Днем ожидается потепление до -8...-13 градусов. Однако в некоторых местах ударит мороз до -17 градусов.

Фото: pexels.com