Вторник в Петербурге пройдет без дождей благодаря антициклону

Скорее всего, это последний день без осадков в городе.

В Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, вторник, 2 ноября, пройдет без дождей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далёкого антициклона. Днем в городе прогреется до +7...+9 градусов, по области будет +5...+10. Порывы юго-восточного ветра составят 3-8 м/с. Атмосферное давление сильно не изменится, однако будет немного выше нормы — 762 мм. рт. ст.

Ранее Piter.TV изучил, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: Piter.TV