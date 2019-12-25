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Вторник в Петербурге пройдет без дождей благодаря антициклону
Сегодня, 8:13
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Вторник в Петербурге пройдет без дождей благодаря антициклону

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Скорее всего, это последний день без осадков в городе.

В Петербурге сохранится облачная с прояснениями погода, вторник, 2 ноября, пройдет без дождей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северо-западной периферии далёкого антициклона. Днем в городе прогреется до +7...+9 градусов, по области будет +5...+10. Порывы юго-восточного ветра составят 3-8 м/с. Атмосферное давление сильно не изменится, однако будет немного выше нормы — 762 мм. рт. ст. 

Ранее Piter.TV изучил, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года. 

Фото: Piter.TV

Теги: антициклон, погода, синоптик
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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