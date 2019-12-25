Жителям Петербурга рассказали, какая погода ожидается в ноябре

В первую неделю месяца циклоны с Северной Атлантики принесут снег и сильный ветер.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев рассказал, какая погода ожидается в городе в ноябре.

В первую неделю месяца циклоны с Северной Атлантики принесут снег и сильный ветер, а в дальнейшем погода придет в норму.

И после первой недели ноября, после всех катаклизмов, которые нас минуют, погода опять войдет в свою обычную колею, и где-то в третей декаде ноября, я думаю, что она будет скорее антициклонической, больше солнечной. Валерий Цепелев, доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета

А в среднем ноябрь будет прохладным, дождливым и ветреным.

Сегодня, 2 ноября, в Северной столице пройдет мокрый снег, столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

Фото: Piter.TV