Жителям Петербурга рассказали, какая погода ожидается в ноябре

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев рассказал, какая погода ожидается в городе в ноябре.
В первую неделю месяца циклоны с Северной Атлантики принесут снег и сильный ветер, а в дальнейшем погода придет в норму.
И после первой недели ноября, после всех катаклизмов, которые нас минуют, погода опять войдет в свою обычную колею, и где-то в третей декаде ноября, я думаю, что она будет скорее антициклонической, больше солнечной.
Валерий Цепелев, доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета
А в среднем ноябрь будет прохладным, дождливым и ветреным.
Сегодня, 2 ноября, в Северной столице пройдет мокрый снег, столбики термометров покажут +1…+3 градуса.
Фото: Piter.TV
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