В первой декаде сентября в Петербурге солнце светило свыше 100 часов

Осадков город на Неве в сентябре почти и не видел.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады сентября. Данными специалист поделился в своем tg-канале.

Отмечается, что средняя температура декады составила +19,4 градусов. Это второе значение после рекордного 1938 года, когда за такой же период в среднем было +19,9 градусов.

Осадков город на Неве в сентябре почти и не видел. Только 1 сентября дождь с количеством в 5 миллиметров испортил всю "сухую статистику". На сегодня общее количество осадков в центре Петербурга в первой декаде составляет всего 9% от нормы.

А вот солнышко порадовало нас в первой декаде. <…> В первой декаде этого сентября солнце светило в Санкт-Петербурге 100,1 часов, преодолев заветный рубеж в 100 часов и перекрыв самое солнечное начало сентября в 1999 году (96,4 часов). Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее петербуржцам рассказали о погоде во второй половине сентября.

Фото: Piter.TV