Петербуржцам рассказали о погоде во второй половине сентября

В этом сентябре в городе ещё не было ни одного дня, когда температура опускалась бы ниже +20 градусов.

Прогноз погоды на вторую половину сентября дал синоптик и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с "Петербург2". По его словам, значительного похолодания и настоящих осенних температур пока не ожидается. На этой и следующей неделе в Санкт-Петербурге сохранится теплая погода с дневной температурой от +20 до +25 градусов.

В этом сентябре в городе ещё не было ни одного дня, когда температура опускалась бы ниже +20 градусов, что является своеобразным рекордом. Первая декада месяца оказалась теплее нормы примерно на 5 градусов, что Шувалов назвал значительным отклонением.

Интересно, что до этого года самым тёплым сентябрём был признан прошлый, 2023 год, со средней температурой +16,4 градуса. В этом сентябре средняя температура уже составляет 19,4 градуса, на три градуса выше, и тенденция сохранится в ближайшие дни.

Несмотря на возможные кратковременные дожди в ближайшие дни из-за фронтальной зоны, проходящей по Прибалтике, начиная с пятницы погода снова станет сухой благодаря антициклону. Температура вернётся к значениям +23…+25 градусов и продержится до конца недели и даже на следующей неделе.

Фото: Piter.tv