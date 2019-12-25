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Начало октября в Петербурге стало самым холодным за последние 5 лет
Сегодня, 10:35
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Начало октября в Петербурге стало самым холодным за последние 5 лет

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Из 10 дней декады семь были с осадками.

В первой декаде октября в Петербурге отметилась самая низкая температура в +7,8 градусов. Так, второй месяц осени стал самым холодным за последние 5 лет, заявил синоптик Александр Колесов. 

На сегодняшний день аномалия температуры воздуха от нормы отрицательная и составляет -0,6 градуса. Из 10 дней декады семь были с осадками. А 10 октября выпало 16 миллиметров дождя, поэтому общее количество осадков – 28% от нормы. 

Закономерно, если много облаков, да еще и с осадками, то будет мало солнца. Так в первой декаде этого года и получилось, всего пять дней с солнцем и 19,2 часа солнечного сияния.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что в МЧС России петербуржцам напомнили о правилах безопасности при порывистом ветре. 

Фото: Piter.TV

Теги: октябрь, погода в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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