Начало октября в Петербурге стало самым холодным за последние 5 лет

Из 10 дней декады семь были с осадками.

В первой декаде октября в Петербурге отметилась самая низкая температура в +7,8 градусов. Так, второй месяц осени стал самым холодным за последние 5 лет, заявил синоптик Александр Колесов.

На сегодняшний день аномалия температуры воздуха от нормы отрицательная и составляет -0,6 градуса. Из 10 дней декады семь были с осадками. А 10 октября выпало 16 миллиметров дождя, поэтому общее количество осадков – 28% от нормы.

Закономерно, если много облаков, да еще и с осадками, то будет мало солнца. Так в первой декаде этого года и получилось, всего пять дней с солнцем и 19,2 часа солнечного сияния. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в МЧС России петербуржцам напомнили о правилах безопасности при порывистом ветре.

Фото: Piter.TV