В МЧС России петербуржцам напомнили о правилах безопасности при порывистом ветре

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу горожанам напомнили о правилах безопасности при сильном ветре.
Когда стихия бушует, важно обходить стороной шаткие строения, слабозакрепленные конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Нельзя укрываться под деревьями. Стоит оставлять свой автомобиль в гараже или парковать его вдали от линий электропередач.
Кроме того, необходимо убирать хозяйственные вещи со двора своего дома или с балкона, закрыть все окна.
Напомним, о порывистом ветре петербуржцев ранее предупредил синоптик Александр Колесов. Также он отметил, что перед похолоданием ожидается кратковременное потепление.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все