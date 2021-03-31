В МЧС России петербуржцам напомнили о правилах безопасности при порывистом ветре

Когда стихия бушует, важно обходить стороной шаткие строения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу горожанам напомнили о правилах безопасности при сильном ветре.

Когда стихия бушует, важно обходить стороной шаткие строения, слабозакрепленные конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Нельзя укрываться под деревьями. Стоит оставлять свой автомобиль в гараже или парковать его вдали от линий электропередач.

Кроме того, необходимо убирать хозяйственные вещи со двора своего дома или с балкона, закрыть все окна.

Напомним, о порывистом ветре петербуржцев ранее предупредил синоптик Александр Колесов. Также он отметил, что перед похолоданием ожидается кратковременное потепление.

Фото: Piter.TV