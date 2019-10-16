Майские праздники обойдутся без дождей в Петербурге

Температура воздуха 1 мая +12…+17 градусов, 2 мая – до +18…+23 градусов, 3 мая – до +14…+19 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на майские праздники. Через регион 30 апреля проходит атмосферный фронт, местами на западе области ожидаются дожди. За ним начнет поступать теплый воздух с запада, и максимум тепла придется на 2 мая.

Завтра еще будут облака, во второй половине дня покажется солнце.

2 мая день весь солнечный, а 3 мая в первой половине дня солнце тоже еще не должно спрятаться. И этот фактор будет определять прогрев воздуха в большинстве наших районов. Александр Колесов, синоптик

Осадков 1 и 2 мая нет, а вот днем 3 мая местами по области капнет, но дождик небольшой и его немного. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV