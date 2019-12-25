В начале мая в Петербурге ожидается потепление

С 3 по 9 мая возможны кратковременные дожди.

Синоптик Михаил Леус поделился предварительным прогнозом погоды в Петербурге на первую декаду мая.

Снегопадов и заморозков в Северной столице не ожидается, но без осадков не обойдется: с 3 по 9 мая возможны кратковременные дожди. В среднем температура воздуха будет выше нормы на 1-2 градуса. С 1 до 3 мая прогнозируют +14...+19 градусов, с 4 по 6 мая – +13...+18 градусов, а с 7 до 11 мая – +10...+15 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что с 25 по 27 апреля в Петербурге выпало 88% месячной нормы осадков, из которых 77% составили осадки в виде мокрого снега. А в Шлиссельбурге за два с половиной дня выпал 51 миллиметр осадков, что превышает месячную норму на 130%.

