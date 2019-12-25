Во вторник в Ленобласти выпадет до 10 см снега

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Ленинградской области ожидается выпадение до 10 см снега. Циклон будет оказывать влияние на погоду в регионе в течение нескольких дней, особенно в его восточной части.

С 25 по 27 апреля в Петербурге выпало 88% месячной нормы осадков, из которых 77% составили осадки в виде мокрого снега. Утром 27 апреля в центре города снег не задержался благодаря солнечному свету и положительной температуре, однако на окраинах города снежный покров сохранился.

В западных частях Ленинградской области ситуация оказалась более сложной. В Шлиссельбурге за два с половиной дня выпало 51 мм осадков, что превышает месячную норму на 130%. Большая часть осадков также наблюдалась в виде снега. Утром 27 апреля высота снежного покрова в Сосново составила 21 см, в Воейково — 19 см, а в Кингисеппе и Гатчине — 9 см. В Шлиссельбурге этот показатель составил 8 см.

По прогнозам синоптиков, циклон продолжит оказывать влияние на регион. Ожидается, что завтра на крайнем востоке Ленинградской области выпадет от 5 до 10 см снега, а в некоторых местах возможно и больше.

