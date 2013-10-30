Синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники

В Северную столицу пришел циклон "Зохан", который принес в город холод на несколько недель. Прохладная погода задержится в Петербурге до конца майских праздников.

С 24 апреля в Петербурге начался период холодной погоды. Он продлится несколько недель. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич на канале "Санкт-Петербург".

В течение этого времени горожане будут ежедневно видеть кратковременные дожди и даже град. Однако специалист уверяет, что для апреля такая погода является нормой. По мнению синоптика, циклон покинет Петербург после майских праздников. В дни всенародного веселья температура воздуха поднимется не выше 1-6 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что воскресное утро у петербуржцев начнется с дождя.

Фото: pixabay