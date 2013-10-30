Синоптик рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в майские праздники

С 24 апреля в Петербурге начался период холодной погоды. Он продлится несколько недель. Об этом сообщил синоптик Юрий Куткевич на канале "Санкт-Петербург".
В течение этого времени горожане будут ежедневно видеть кратковременные дожди и даже град. Однако специалист уверяет, что для апреля такая погода является нормой. По мнению синоптика, циклон покинет Петербург после майских праздников. В дни всенародного веселья температура воздуха поднимется не выше 1-6 градусов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что воскресное утро у петербуржцев начнется с дождя.
Фото: pixabay
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