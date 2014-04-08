Воскресное утро у петербуржцев начнется с дождя

Ветер разгонится до 6-11 м/с.

В воскресенье, 25 апреля, небо в Северной столице затянет серыми облаками. Ночь пройдет без осадков, а утром горожане увидят за окном дождь. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в субботу, 24 апреля.

День будет пасмурный. Подует западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...+2 градуса, а днем потеплеет до +5...+8 градусов.

Дороги покроются тонким льдом. Давление будет слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителей Ленобласти обнадежили возможным потеплением на майские праздники.

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