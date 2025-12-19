  1. Главная
Небольшой снег пройдет в Ленобласти 9 января
Сегодня, 15:29
Добавить в Яндекс.Новости

Температура воздуха в ночное время -12…-17 градусов, в дневное -8...-13 градусов.

В Ленобласти 9 января ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, рассказали в МЧС России. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", подует северный и северо-восточный ветер, ночью со скоростью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в ночное время -12…-17 градусов, в дневное -8...-13 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление слабо понизится. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 8 января солнечно и морозно. А завтра без осадков, ночью -12…-14 градусов, днем -8…-10 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

