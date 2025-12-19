  1. Главная
В Петербурге 8 января будет солнечно и морозно
Сегодня, 9:03
Температура воздуха в городе -9…-11 градусов, в Ленобласти -9…-14 градусов.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что 8 января Петербург ощутит влияние гребня скандинавского антициклона. Он поспособствует появлению прояснений в облаках, местами пройдет небольшой снег. 

Температура воздуха -9…-11 градусов, в Ленобласти -9…-14 градусов. Подует северо-восточный ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 миллиметров рт. ст.: это выше нормы. 

А 9 января без осадков, ночью -12…-14 градусов, днем -8…-10 градусов. 

Фото: Piter.TV 

