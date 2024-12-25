Ленобласть 5 января накроет толстым слоем снега

Температура воздуха днем -4... -9 градусов.

К концу недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой, местами умеренный снег, – сообщают в пресс-службе регионального отделения МЧС.

Ночью в области будет юго-западный, западный ветер. Днем – западный, северо-западный. Скорость не превысит 5-10 м/с. На дорогах возможно возникновение гололедицы. На территории всего региона – слой снега в среднем от 9 до 19 см, согласно прогнозу синоптика Александра Колесова.

Столбики термометров в первой половине дня покажут от -5 до -10 градусов, а в отдельных районах – от -12 до -17 градусов. Во второй половине суток температура воздуха в Ленобласти составит -4... -9 градусов. Атмосферное давление в течение всего воскресенья будет постепенно слабо повышаться.

Ранее мы рассказывали, что в Санкт-Петербурге 4 и 5 января температура воздуха опустится до -7 градусов.

Фото: Piter.TV