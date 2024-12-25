До -7 градусов опустится температура в Петербурге 4 и 5 января

Северная столица пребывает в тылу уходящего циклона.

В субботу и воскресенье в Санут-Петербурге ожидаются умеренные холода. Столбики термометров могут опуститься до -6... -7 градусов, – сообщает специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус.

Сегодня синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, уходящего в центр Европейской России. Михаил Леус, синоптик

В связи с этим в городе ожидается облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой снег на местах и опустит температуру воздуха ниже климатической нормы. В Ленинградской области она будет колебаться от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление 4 января будет постепенно подниматься в течение суток и составит 749 мм рт столба. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

Ранее в связи с обледенением в Северной столице был введен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")