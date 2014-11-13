Ленобласть встретила осень кратковременными дождями и похолоданием

Петербуржцев ждет переменная облачность и дневная температура до +18 градусов.

Во вторник, 16 сентября, над Ленинградской областью ожидается облачное небо с отдельными кратковременными дождями. Температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, в Санкт-Петербурге — от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление держится на уровне 759 мм рт. ст., что близко к норме. Ветер юго-восточный, южный, скоростью 5–10 м/с. С запада движется атмосферный фронт, который постепенно вытеснит периферию антициклона за пределы региона.

В среду, 17 сентября, прогнозируется переменная облачность с небольшими дождями. Ночью температура составит от +13 до +15 градусов, днем — от +15 до +17 градусов.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")