Ленобласть ждут кратковременные дожди и переменная облачность 13 сентября

На западе региона завтра прогнозируют осадки при температуре до +23 градусов.

В Ленинградской области 13 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По прогнозу, кратковременные дожди пройдут местами, преимущественно на западе области. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, на востоке — от +4 до +7. Днём воздух прогреется до +18…+23.

Ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление останется близким к норме и существенно не изменится.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в начале сентября. По его словам, всю первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо.

