  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Всю первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо
Сегодня, 11:31
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Всю первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо

0 0

Погоду начнет определять антициклон.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в начале сентября. 

В День знаний хмуро, однако температура воздуха составляет +15 градусов. Осадки почти закончились, местами возможна морось. С середины дня воздух прогреется до +18…+20 градусов. 

Уже с сегодняшнего вечера погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, который принесет отличную погоду. Тепло, а это дневные температуры в Петербурге за +20 градусов, намечается практически на всю первую декаду сентября. Осадков будет очень мало, дождь подойдет к Ленобласти к концу рабочей недели, а потом опять станет сухо. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии