Всю первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в начале сентября.

В День знаний хмуро, однако температура воздуха составляет +15 градусов. Осадки почти закончились, местами возможна морось. С середины дня воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Уже с сегодняшнего вечера погоду в нашем регионе начнет определять антициклон, который принесет отличную погоду. Тепло, а это дневные температуры в Петербурге за +20 градусов, намечается практически на всю первую декаду сентября. Осадков будет очень мало, дождь подойдет к Ленобласти к концу рабочей недели, а потом опять станет сухо.

Александр Колесов, синоптик