С середины недели в Петербурге ожидаются дожди

В дневные часы будет +12…+17 градусов, местами +14…+16 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что на этой неделе погода практически не поменяется. Метеорологические условия продолжит определять повышенное атмосферное давление.

В дневные часы будет +12…+17 градусов, местами +14…+16 градусов. По ночам ожидается 0…+5 градусов. С 15 на 16 апреля с юга придет небольшой дождь, а давление приблизится к норме за счет влияния циклона.

Ветер постоянно слабый, хотя и остается все еще северо-восточного, восточного направления. В целом в Петербурге сохраняется отличная погода с температурами на 3-5 гр. выше нормы для этих дней. Александр Колесов, синоптик

