С середины недели в Петербурге ожидаются дожди
Сегодня, 9:47
С середины недели в Петербурге ожидаются дожди

В дневные часы будет +12…+17 градусов, местами +14…+16 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что на этой неделе погода практически не поменяется. Метеорологические условия продолжит определять повышенное атмосферное давление. 

В дневные часы будет +12…+17 градусов, местами +14…+16 градусов. По ночам ожидается 0…+5 градусов. С 15 на 16 апреля с юга придет небольшой дождь, а давление приблизится к норме за счет влияния циклона. 

Ветер постоянно слабый, хотя и остается все еще северо-восточного, восточного направления. В целом в Петербурге сохраняется отличная погода с температурами на 3-5 гр. выше нормы для этих дней.

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге 8 апреля на территориях комитета по благоустройству упали 53 дерева. Помимо этого, порывов ветра не выдержали четыре остановки.

