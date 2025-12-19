Температура в Ленобласти опустится до -11 градусов 4 января

На дорогах сохранится гололедица, а атмосферное давление повысится.

В пресс-службе МЧС России поделились прогнозом погоды на 4 января.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра будет облачно, пройдет небольшой снег. Подует ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов, на севере региона до -11 градусов. На дорогах сохранится гололедица, а атмосферное давление повысится.

Ранее на Piter.TV: после 5 января в Петербурге будет морозно и солнечно. В это же время закончатся осадки. В области столбики термометра могут показать до -25 градусов.

Фото: Piter.TV