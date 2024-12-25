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Температура 4 января в Ленобласти опустится до -9 градусов
Сегодня, 16:12
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Температура 4 января в Ленобласти опустится до -9 градусов

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Будет облачно с прояснениями.

В Ленобласти 4 ноября столбики термометров покажут до -9 градусов, сообщили в МЧС России по региону. 

Также отмечается, что будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный, снег. Ночью подует ветер южных направлений, днем – северо-западный, западный 3-8 м/с. 

Температура воздуха в ночное время -6...-11 градусов, местами до -15 градусов, в дневное -4...-9 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление днем повысится. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в 2024 году солнце светило почти 1,7 тыс. часов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в ленобласти, погода в январе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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