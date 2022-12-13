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В Ленобласти неделя начнется со снегопада и сильного ветра
Сегодня, 15:15
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В Ленобласти неделя начнется со снегопада и сильного ветра

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Днем потеплеет до  0...+4 градусов.

В понедельник, 13 февраля, в Ленобласть опять вернется непогода, которая бушевала  накануне. В регионе обещают сильный ветер и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в темное время суток покажут 0...-5 градусов, днем потеплеет до  0...+4 градусов. Небо затянет облаками. В начале ночи местами слабый гололед.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: в понедельник обещают усиление ветра до 15 м/с.

Фото: Pxhere 

Теги: гололедица, мчс, непогода, прогноз погоды, сильный ветер, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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