В Ленобласти неделя начнется со снегопада и сильного ветра

Днем потеплеет до 0...+4 градусов.

В понедельник, 13 февраля, в Ленобласть опять вернется непогода, которая бушевала накануне. В регионе обещают сильный ветер и снегопад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров в темное время суток покажут 0...-5 градусов, днем потеплеет до 0...+4 градусов. Небо затянет облаками. В начале ночи местами слабый гололед.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: в понедельник обещают усиление ветра до 15 м/с.

Фото: Pxhere